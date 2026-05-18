Neuspeh u Evroligi po svemu sudeći koštaće Ergina Atamana mesta trenera Panatinaikosa.

"Zeleni" nisu uspeli da stignu na Fajnal-for, koji se igra u njihovoj hali, a od poraza u majstorici od Valensije posle vođstva 2:0 u seriji, ne prođe dan a da grčki mediji ne vide leđa turskom treneru.

Željko Obradović i Ergin Ataman Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Grčka verzija portala "Totalbasket" ide korak dalje i ističe da je u prvi plan za novog trenera izbio niko drugi do Željko Obradović.

"Čovek koji je promenio istoriju kluba", navodi se u objavi ovog portala.

Vest i nije iznenađujuća uzevši u obzir da je Obradović od 1999. do 2012. godine bio trener kluba iz Atine.

Najtrofejniji trener u istoriji Evrolige sa devet trofeja, vinuo je ovaj klub na sam vrh evropske košarke.

Osvojio je 11 titula u Grčkoj, sedam nacionalnih kupova i čak pet trofeja u Evroligi (2000, 2002, 2007, 2009 i 2011).

Ovaacije Grobara Željku Obradoviću