Košarkaška Evropa bruji o rečima kontroverznog vlasnika Hapoela Ofera Janaja!

Prvi čovek izraelskog kluba jednostavno ne može da se pomiri sa činjenicom da njegov tim neće biti učesnik predstojećeg Fajnal fora u Atini.

Umesto čestitki rivalima – stigla je nova provokacija!

Janaj je bez zadrške poručio da smatra kako je Hapoel kvalitetniji tim od Valensije, koja je regularni deo sezone završila na drugoj poziciji i plasman na F4 izborila posle nestvarnog preokreta u seriji protiv favorizovanog Panatinaikosa.

„Gledao sam Panathinaikos protiv Valencije. Mnogo smo bolji i od Panathinaikosa i od Valencije. Ali Valencia će igrati na Final Fouru, a mi nećemo“, rekao je Janaj za izraelski "Walla Sports".

Tu se nije zaustavio. Vlasnik Hapoela otvoreno je pričao i o odnosu Evrolige prema izraelskom klubu, uz tvrdnju da njegov tim bez plasmana među šest najboljih ne bi imao nikakvu šansu za dugoročnu licencu.

"Po mom mišljenju, nula šansi. Nula šansi da bi nam dali mesto u Evroligi da nismo završili među prvih šest. Prijatelji, mi smo izraelski klub", poručio je Janaj.

A onda je dodatno podigao prašinu pričom o NBA Evropi i potencijalnom ulasku Hapoela u novi projekat Adama Silvera.

"Sledeće godine ćemo ili obezbediti status franšize u Evroligi, ili će možda Adam Silver odlučiti da pozove Izrael da učestvuje u NBA Evropi, pa ćemo možda tamo imati šansu", dodao je prvi čovek Hapoela.