Dok Olimpijakos vodi borbu za svoju prvu titulu Evrolige još od 2013. godine, paralelno je veoma aktivan i na tržištu igrača. Klub iz Pireja već je postigao dogovor sa Kodijem Milerom-Mekintajerom, ali želi da dovede još jedno veliko pojačanje - Žana Montera iz Valensije, koji je ove sezone eksplodirao u Evroligi.

Evropski mediji prenose da je Olimpijakos trenutno favorit za potpis talentovanog plejmejkera iz Dominikanske Republike. Valensija pokušava da ga zadrži novim ugovorom vrednim 2.000.000 dolara po sezoni, ali teško može finansijski da odgovori konkurenciji.

Žan Montero u dresu Valensije

Hapoel Tel Aviv je Monteru ponudio čak 3.500.000 dolara godišnje, dok je ponuda Olimpijakosa nešto slabija, ali prema navodima bliža njegovim željama.

Montero iza sebe ima fenomenalnu sezonu u Evroligi i jedan je od glavnih razloga što će Valensija igrati na Fajnal-foru u Atini od 22. do 24. maja. Tokom ligaškog dela prosečno je beležio 14,4 poena, 4,8 asistencija i tri skoka po utakmici, uz indeks korisnosti 17,7.

Posebno je briljirao u četvrtfinalnoj seriji protiv Panatinaikosa. Iako je Valensija izgubila prve dve utakmice kod kuće i bila nadomak eliminacije, 23-godišnji plejmejker je zablistao u Atini, odveo seriju do majstorice, a potom pomogao svom timu da rutinski izbori plasman na završni turnir. U pet mečeva protiv Panatinaikosa prosečno je ostvarivao 18,6 poena, 5,8 asistencija, 4,2 skoka i indeks korisnosti 26,8.

