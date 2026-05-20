Slušaj vest

Košarkaški klub Fenerbahče podelio je sjajne vesti sa svojim navijačima kada je reč o Evroliga.

Fenerbahče je produžio licencu za nastup u elitnom evropskom takmičenju, pošto je dosadašnji ugovor isticao na kraju aktuelne sezone.

1/6 Vidi galeriju Fenerbahče - Žalgiris Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ekipa iz Istanbula, koja je aktuelni šampion Evrope, uspela je i ove godine da izbori plasman na Fajnal for Evrolige. Tim povodom klub je objavio zvanično saopštenje u kojem je potvrđeno da je postignut dogovor sa čelnicima takmičenja i da je novi ugovor uspešno potpisan.

Saopštenje prenosimo u celosti.

- Konstruktivno smo razmatrali različite projekte i organizacione inicijative koje su se nedavno pojavile u vezi sa budućnošću evropske košarke. Kao Fenerbahče, naš pristup nikada nije bio razdoran, već naprotiv, dosledno je bio ujedinjujući, sa ciljem da doprinese razvoju evropske košarke kroz zajednički napor. Tokom čitavog procesa zadržali smo čvrsto uverenje u važnost uspostavljanja dijaloga sa svim akterima za budućnost sporta i odlučno smo ostali pri tom stavu.

- Takođe pažljivo pratimo viziju NBA Evrope za evropsku košarku i njen pogled na globalni razvoj igre. Smatramo da je ovo interesovanje, zajedno sa drugim investicionim inicijativama, izuzetno vredno za budućnost evropske košarke. Osnovno uverenje Fenerbahčea je da će se pravi potencijal evropske košarke ostvariti samo ako se konkurencija ograniči na teren, dok se svi akteri van terena ujedine oko zajedničke vizije. Stoga smo uvereni da će potencijalne buduće saradnje i mogućnosti zajedničkog razvoja između Evrolige i NBA Evrope značajno doprineti razvoju sporta u Evropi.

- Baš kao i od prvog dana, naš klub će nastaviti da podržava svaki konstruktivan dijalog koji ima za cilj rast, ujedinjenje i unapređenje evropske košarke. U ovom trenutku, Fenerbahče je odlučio da obnovi svoj licencni ugovor sa Evroligom, koji je trebalo da istekne na kraju tekuće sezone. Naš cilj prevazilazi samo ostvarivanje sportskog uspeha, težimo da doprinesemo održivom rastu, ekonomskom osnaživanju i globalnom jačanju brenda evropske košarke. Kao i do sada, nastavićemo da preuzimamo odgovornost za razvoj evropske košarke, zadržimo konstruktivan stav i kontinuirano radimo za budućnost ovog sporta.

BONUS VIDEO: