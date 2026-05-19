Slušaj vest

Iako još ništa nije zvanično potvrđeno, španski mediji tvrde da je Majk Džejms postigao dogovor sa Barselona i da bi trebalo da pređe u katalonski klub na kraju sezone.

Prema pisanju "Mundo Deportiva", iskusni plejmejker i jedan od najefikasnijih igrača u istoriji Evrolige nema nameru da ostane u Monako, već je odlučio da karijeru nastavi u Barseloni.

1/11 Vidi galeriju Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana Foto: Starsport

Time bi Katalonci dobili veliko pojačanje u trenutku kada pokušavaju da stabilizuju tim posle turbulentne sezone.

Barselona je ove godine imala dosta oscilacija, ali je uspela da se domogne plej-ina, gde je eliminisala Crvena zvezda, da bi zatim ispala upravo od Monaka. Sa druge strane, i Monako je imao sezonu punu problema, uključujući finansijske poteškoće koje i dalje utiču na klub.

Pre dolaska Majk Džejms, Barselona je, prema navodima, već završila dogovore sa nekoliko igrača - Mozes Rajt, Džoš Nebo i Olivije Enkamua. Ostaje otvoreno pitanje ko će voditi ekipu naredne sezone. Kao opcije se pominju Ćavi Paskval i Vasilis Spanulis, sa kojima je Majk Džejms ranije sarađivao, uz različita iskustva u tim saradnjama.

U narednom periodu očekuje se više jasnoće oko kompletne rekonstrukcije Barselone, koja bi mogla značajno da promeni izgled Evrolige u sezoni koja dolazi.

BONUS VIDEO: