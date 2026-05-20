Crvena zvezda navodno je završila veliki posao za narednu sezonu!

Prema pisanju izraelskih medija, na Mali Kalemegdan stiže iskusni plejmejker Kris Džons, koji bi trebalo da bude jedno od glavnih pojačanja crveno-belih.

Kris Džons na utakmici protiv Crvene zvezde

Vest je odjeknula kao bomba, pošto portal „Izrael Hajom“ tvrdi da je posao praktično dogovoren i da će doskorašnji organizator igre Hapoela iz Tel Aviva obući crveno-beli dres čim mu istekne ugovor na leto.

Džons iza sebe ima ozbiljno evroligaško iskustvo, pošto je tokom karijere nastupao za Makabi Tel Aviv, Asvel i Valensiju, a prethodne sezone bio je jedan od važnijih igrača Hapoela.

Njegovo ime već mesecima kruži evropskim tržištem, a osim Zvezde, povezivao se i sa velikanima poput Reala i Fenerbahčea. Ipak, prema poslednjim informacijama, crveno-beli su bili najbrži i najkonkretniji.

Amerikanac je prošle sezone prosečno beležio 10 poena i 4,2 asistencije po utakmici, a u Zvezdi ga vide kao igrača koji bi mogao da donese sigurnost i iskustvo na poziciji plejmejkera.

Hapoel pronašao zamenu

Kris Džons je na pragu dogovora sa Zvezdom, Jam Madar po svemu sudeći karijeru nastavlja u NCAA, pa Hapoel uveliko radi na dovođenju novog plejmejkera.

Navodno, ambiciozni klub iz Izraela ozbiljno je zainteresovan za Džastina Robinsona iz Pariza, koji je imao sjajnu sezonu u Evroligi.

Prosečno je beležio 14.6 poena i 4.5 asistencija po meču u elitnom takmičenju.