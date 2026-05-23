Kada pogledamo kvote za osvajanje Rolan Garosa jasno je ko je apsolutni favorit za trofej...
TEŽAK ZADATAK ZA NOVAKA
MOŽE LI IKO DA STANE NA PUT SINERU?! Isplivao neverovatan podatak uoči početka Rolan Garosa: Đoković pred NEMOGUĆOM misijom!
Sve je spremno za početak takmičenja na Rolan Garosu, a pred sam start turnira jasno je da uloga apsolutnog favorita ide u ruke Janiku Sineru.
Kladionice su objavile kvote za osvajanje i kvota na Janika Sinera iznosi tek 1,30!
Janik Siner - finale Mastersa u Rimu Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia
Svi teniseri, pa i Novak Đoković, imaće nemoguću misiju da se suprotstave Italijanu. Kvota na Đokovića iznosi 13,5 i on je treći favorit, a između srpskog asa i Sinera nalazi se Aleksander Zverev sa kvotom 11. Četvrti favorit je Artur Fis (20,9), a onda slede Kasper Rud (21), Rafael Jodar (23,9), Danil Medvedev (38)...
Novak Đoković i Viktor Troicki Foto: Printscreen
