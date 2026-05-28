ŠOKANTAN PREOKRET, ON JE SADA NAJVEĆI FAVORIT ZA TROFEJ: Ispadanje Sinera promenilo je sve! Đoković je sada drugi na listi
Uoči današnjeg dana Janik Siner je bio apsolutni favorit za osvajanje Rolan Garosa.
Na Italijana, trenutno prvog tenisera sveta, davala se mizerna kvota 1.25.
Međutim, i za najboljeg postoji lek. Janik Siner poražen je od Huana Manuela Serundola u 2. kolu, i tako ispisao negativnu stranicu tenisa.
Pad Sinera napravio je pravu pometnju na kladionicama. Odjednom su igrači, koji su važili za autsajdere, postali glavni favoriti.
Kladionice su korigovale kvote, a prema njima najveći favoriti su sada Aleksandar Zverev i Novak Đoković.
Na Zvereva je prosečna kvota 2.88, a na Đokovića 4.
Zanimljivo je da su njih dvojica u istom delu žreba, odnosno da mogu da se sastanu već u polufinalu.
Iza dvojice iskusnih tenisera sledi "mali Rafa", odnosno Rafael Hodar sa prosečnom kvotom 9, a zatim Kasper Rud sa prosečnom kvotom 11, koliko ima i brat Sinerovog "dželata", Fransisko Serundolo.
Daleko iza su Aleks de Minor, kao i naredni Đokovićev rival Žoao Fonseka.