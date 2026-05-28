Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Uoči današnjeg dana Janik Siner je bio apsolutni favorit za osvajanje Rolan Garosa.

Na Italijana, trenutno prvog tenisera sveta, davala se mizerna kvota 1.25.

1/8 Vidi galeriju Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP

Međutim, i za najboljeg postoji lek. Janik Siner poražen je od Huana Manuela Serundola u 2. kolu, i tako ispisao negativnu stranicu tenisa.

Pad Sinera napravio je pravu pometnju na kladionicama. Odjednom su igrači, koji su važili za autsajdere, postali glavni favoriti.

Kladionice su korigovale kvote, a prema njima najveći favoriti su sada Aleksandar Zverev i Novak Đoković.

Na Zvereva je prosečna kvota 2.88, a na Đokovića 4.

Zanimljivo je da su njih dvojica u istom delu žreba, odnosno da mogu da se sastanu već u polufinalu.

Rolan Garos, kvote Foto: Printskrin

Iza dvojice iskusnih tenisera sledi "mali Rafa", odnosno Rafael Hodar sa prosečnom kvotom 9, a zatim Kasper Rud sa prosečnom kvotom 11, koliko ima i brat Sinerovog "dželata", Fransisko Serundolo.

Daleko iza su Aleks de Minor, kao i naredni Đokovićev rival Žoao Fonseka.