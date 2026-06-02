Meksiko se priprema za predstojeći Mundijal na kome će biti jedan od domaćina.

Poznate su i kvote za ovaj meč, a bukmejkeri su žestoko ponizili četu Veljka Paunovića.

Naime, na pobedu Meksika iznosi 1.40, dok je na nerešeni ishod 4.40. Ipak, ukoliko neko veruje u Srbiju, dobitak će se množiti sa čak 9.30.

I pored toga što razlika između Srbije i Meksika nije tolika u samom kvalitetu, glavni utisak je debakl Orlova protiv Zelenortskih ostrva. Podsetimo, selekcija koja će takođe učestvovati na Svetskom prvenstvu trijumfovala je protiv Srbije sa ubedljivih 3:0.

U Meksiko nisu krenula tri reprezentativca koja su bila sa momcima u prvoj utakmici. U avionu se nisu našli Andrija Živković, Strahinja Pavlović i Jovan Milošević.