Kvote za susret Meksika i Srbije ne ulivaju nadu da naša reprezentacija može do povoljnog rezultata...
NIJE DOBRO
"ORLOVI" PONIŽENI KAO NIKADA DO SADA! Isplivao frapantan podatak: Paunovićevu četu u Meksiku čeka PAKAO!
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Posle epske blamaže protiv Zelenortskih Ostrva i poraza rezultatom 3:0, fudbalsku reprezentaciju Srbije čeka novi prijateljski meč, ovog puta sa Meksikom u gostima (petak, 04.00).
Ako je verovati kladionicama, četi Veljka Paunovića ne piše se dobro ni na ovom susretu!
Veljko Paunović, konferencija za medije 29. maj 2026. Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
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Kvota na pobedu Meksika je samo 1,30, na nerešen ishod je 5,20, a na trijumf Srbije čak 14,50! "Orlovi" su poniženi kao nikada do sada i jasno je da nas čeka pravi pakao.
Da li će Paunovićevi izabranici uspeti da iznenade javnost ili će Srbija upisati novi poraz, ostaje da se vidi...
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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