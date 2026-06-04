Kladionice su objavile kvote za meč Dubai - Partizan i domaćin ima ulogu velikog favorita.
ABA LIGA
KLADIONICE OTPISALE PARTIZAN PRED GOSTOVANJE DUBAIJU! Kvota na pobedu crno-belih će vas iznenaditi!
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Partizan - Dubai, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball
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Kladionice su objavile kvote za ovaj susret i na iznenađenje mnogih - otpisale su crno-bele! Kvota na pobedu Partizana iznosi čak 3,40, dok je na trijumf Dubaija tek 1,37.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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