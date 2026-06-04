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Košarkaši Dubaija i Partizana u četvrtak od 18 časova igraju prvi meč finalne serije ABA lige.

Partizan - Dubai, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Kladionice su objavile kvote za ovaj susret i na iznenađenje mnogih - otpisale su crno-bele! Kvota na pobedu Partizana iznosi čak 3,40, dok je na trijumf Dubaija tek 1,37.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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01:27
Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir