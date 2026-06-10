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Košarkaši Partizana i Dubaija u sredu od 19 časova igraju treći meč finalne serije ABA lige.

Dubai trenutno vodi sa 2:0 i crno-beli će morati da jure pobedu kako bi ostali u seriji. Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Partizanu.

1/5 Vidi galeriju Dubai - Partizan, finale ABA lige Foto: Dubai Basketball

Kvota na crno-bele iznosi 1,80 dok je na Dubai tačno dva.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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