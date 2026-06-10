Utakmica je na programu u sredu od 19 časova.
ABA LIGA
ČEKA NAS DRAMA! Kladionice objavile kvote za meč Partizana i Dubaija: Evo ko je favorit!
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Dubai trenutno vodi sa 2:0 i crno-beli će morati da jure pobedu kako bi ostali u seriji. Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Partizanu.
Dubai - Partizan, finale ABA lige Foto: Dubai Basketball
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Kvota na crno-bele iznosi 1,80 dok je na Dubai tačno dva.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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