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Fudbaleri Meksika i Južne Afrike otvaraju Svetsko prvenstvo.

Meksiko je jedan od domaćina, a na otvaranju Mundijala važi za apsolutnog favorita. Kvota na Meksikance iznosi 1,47, na nerešen ishod je 4,30, a na Južnu Afriku 8,50.

Raul Himenez Foto: Jorge Reyes / imago sportfotodienst / Profimedia, Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima Vaše mišljenje...

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