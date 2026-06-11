Meksiko i Južna Afrika igraju na otvaranju Svetskog prvenstva u četvrtak od 21 čas, a kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu.
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DOMAĆIN JE APSOLUTNI FAVORIT! Kladionice objavile kvote za meč Meksika i Južne Afrike: Evo šta se očekuje na otvaranju Mundijala!
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Fudbaleri Meksika i Južne Afrike otvaraju Svetsko prvenstvo.
Meksiko je jedan od domaćina, a na otvaranju Mundijala važi za apsolutnog favorita. Kvota na Meksikance iznosi 1,47, na nerešen ishod je 4,30, a na Južnu Afriku 8,50.
Raul Himenez Foto: Jorge Reyes / imago sportfotodienst / Profimedia, Mario Vazquez / AFP / Profimedia
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