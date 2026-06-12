Meč je na programu u petak od 4 ujutru.
Kvota
ČEKA NAS DRAMA! Kladionice su objavile kvote - velikog favorita u meču Južne Koreje i Češke nema!
Slušaj vest
Fudbaleri Južne Koreje i Češke svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu odigraće u petak od 4 ujutru.
Son Hjung Min Foto: Franz Wolfgang Rainer / Alamy / Profimedia, ULISES RUIZ / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i izrazitog favorita nema. Kvota na pobedu Južne Koreje iznosi 2,75, na trijumf Češke je 2,90, a na nerešen ishod 3,10.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši