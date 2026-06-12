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Fudbaleri Bosne i Hercegovine u petak od 21 čas igraju svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu i to protiv reprezentacije Kanade.

Edin Džeko na meču Austrija - Bosna i Hercegovina Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Kanađanima. Kvota na pobedu Kanade iznosi 1,92, na nerešen ishod je 3,60, a na pobedu Bosne i Hercegovine 4,50.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom duelu? Pišite nam u komentarima...

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