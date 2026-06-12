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ABA LIGA
PARTIZAN JE FAVORIT, ALI... Isplivale kvote za četvrti meč crno-belih i Dubaija!
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Crno-beli gube sa 2:1 u seriji i moraće do pobede kako bi izborili majstoricu.
Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i Partizan je favorit, ali je jasno da nas čeka puno uzbuđenja. Kvota na trijumf crno-belih iznosi 1,62, dok je na pobedu Dubaija 2,30.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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