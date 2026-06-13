Susret je na programu u subotu u 3.00.
Kvota
ČEKA NAS DRAMA! Kladionice objavile kvote za meč Amerike i Paragvaja: Evo ko je favorit!
Slušaj vest
Kristijan Pulišić u dresu Amerike Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Chris Arjoon/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i uloga blagog favorita ide u ruke Amerikancima. Kvota na Ameriku je 2,15, na nerešen ishod je 3,30, a na pobedu Paragvaja 3,90.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši