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Fudbaleri Amerike i Paragvaja u subotu od 3 ujutru igraju meč prvog kola Svetskog prvenstva.

Kristijan Pulišić u dresu Amerike Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Chris Arjoon/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i uloga blagog favorita ide u ruke Amerikancima. Kvota na Ameriku je 2,15, na nerešen ishod je 3,30, a na pobedu Paragvaja 3,90.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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