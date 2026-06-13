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Fudbaleri Katara i Švajcarske u subotu od 21 čas igraju svoj meč na Svetskom prvenstvu.

Kapiten reprezentacije Švajcarske - Granit Džaka Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Švajcarcima. Kvota na Švajcarsku je 1,23, na nerešen ishod je šest, a na Katar čak 14.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Fudbalska reprezentacija KataraFudbalska reprezentacija Katara