Susret je na programu u subotu od 21 čas.
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ŠVAJCARSKA JE APSOLUTNI FAVORIT! Kladionice su jasne: Katar nema šta da traži na ovom meču!
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Fudbaleri Katara i Švajcarske u subotu od 21 čas igraju svoj meč na Svetskom prvenstvu.
Kapiten reprezentacije Švajcarske - Granit Džaka Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia
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Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Švajcarcima. Kvota na Švajcarsku je 1,23, na nerešen ishod je šest, a na Katar čak 14.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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Fudbalska reprezentacija KataraFudbalska reprezentacija Katara
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