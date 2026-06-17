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Fudbaleri Portugala i DR Konga u sredu od 19 časova igraju svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu.

Glavno pitanje koje se nameće je - da li Kristijano Ronaldo može da krene putem Lionela Mesija koji je postigao tri gola na meču Argentina - Alžir?!

Kristijano Ronaldo u dresu Portugala. Foto: Sandro Alemao/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sandro Alemao / Zuma Press / Profimedia

Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Portugalu. Kvota na Portugalce iznosi 1,30, na nerešen ishod je 5,40, a na pobedu Konga čak 11.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...