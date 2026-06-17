Susret je na programu u sredu od 22 časa.
MUNDIJAL 2026
ENGLESKA JE FAVORIT, ALI NI HRVATSKA NIJE BEZ ŠANSI! Pogledajte kvote za jedan od derbija prve runde Svetskog prvenstva!
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Fudbaleri Engleske i Hrvatske u sredu od 22 časa igraju jedan od derbi mečeva prvog kola Svetskog prvenstva.
Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Englezima, ali ni Hrvati nisu bez šansi. Kvota na pobedu Engleske iznosi 1,75, na nerešen ishod kvota je 3,70, a na pobedu Hrvatske 5,40.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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