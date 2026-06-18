Susret je na programu u noći između srede i četvrtka (01.00).
MUNDIJAL 2026
DRAMA I NEIZVESNOST - KO ĆE SLAVITI U OVOM MEČU! Pogledajte kvote za utakmicu Gane i Paname
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Fudbaleri Gane i Paname u noći između srede i četvrtka (01.00) igraju svoj meč na Mundijalu.
Injaki Vilijams u dresu reprezentacije Gane Foto: Aled Hopkins / Actionplus / Profimedia, Aled Hopkins / imago sportfotodienst / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia
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Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i izvesno je da nas očekuje drama. Kvota na pobedu Gane iznosi 2,40, na nerešen ishod kvota je 3,25, a na trijumf Paname 3,30.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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