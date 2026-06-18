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Fudbaleri Gane i Paname u noći između srede i četvrtka (01.00) igraju svoj meč na Mundijalu.

1/4 Vidi galeriju Injaki Vilijams u dresu reprezentacije Gane Foto: Aled Hopkins / Actionplus / Profimedia, Aled Hopkins / imago sportfotodienst / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i izvesno je da nas očekuje drama. Kvota na pobedu Gane iznosi 2,40, na nerešen ishod kvota je 3,25, a na trijumf Paname 3,30.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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