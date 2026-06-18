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Fudbaleri Uzbekistana i Kolumbije u noći između srede i četvrtka (04.00) igraju svoj meč na Mundijalu.

Luis Dijaz u dresu Kolumbije Foto: Julian Medina/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia, DiaEsportivo / Actionplus / Profimedia, Meg McLaughlin / Getty images / Profimedia

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Kolumbiji. Kvota na Kolumbiju iznosi 1,40, na nerešen ishod je 4,70, a na pobedu Uzbekistana čak 10.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Mundijal - Navijači Norveške Izvor: Instagram