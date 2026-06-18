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Fudbaleri Češke i Južne Afrike u četvrtak od 18 časova igraju meč drugog kola Svetskog prvenstva.

Obe reprezentacije poražene su u prvoj rundi, Česi od Južne Koreje (1:2), a Južna Afrika od Meksika (0:2), pa će sada tražiti popravni.

Južna Koreja - Češka Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Česima. Kvota na Čehe iznosi 1,85, na nerešen ishod kvota je 3,60, a na pobedu Južne Afrike 4,80.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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