Susret je na programu u četvrtak od 21 čas.
MUNDIJAL 2026
ŠVAJCARSKA JE FAVORIT PROTIV BOSNE! Pogledajte kvote za ovu utakmicu!
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Fudbaleri Švajcarske i Bosne i Hercegovine u četvrtak od 21 čas igraju meč drugog kola Svetskog prvenstva.
Švajcarci su u prvoj rundi igrali nerešeno protiv Katara (1:1), dok je Bosna i Hercegovina istim rezultatom remizirala sa Kanadom.
Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Švajcarcima. Kvota na Švajcarsku iznosi 1,60, na nerešen ishod kvota je četiri, a na pobedu BiH šest.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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