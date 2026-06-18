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Fudbaleri Švajcarske i Bosne i Hercegovine u četvrtak od 21 čas igraju meč drugog kola Svetskog prvenstva.

Švajcarci su u prvoj rundi igrali nerešeno protiv Katara (1:1), dok je Bosna i Hercegovina istim rezultatom remizirala sa Kanadom.

Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Švajcarcima. Kvota na Švajcarsku iznosi 1,60, na nerešen ishod kvota je četiri, a na pobedu BiH šest.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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