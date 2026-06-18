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Fudbaleri Kanade i Katara u noći između četvrtka i petka (00.00) igraju meč drugog kola grupne faze Mundijala.

Oba tima su u prvoj rundi remizirala - Kanada sa Bosnom (1:1), a Katar sa Švajcarskom (1:1), te sada traže prvu pobedu.

Kanada - BiH Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Kanađanima. Kvota na Kanadu iznosi 1,30, na nerešen ishod je 5,80, a na pobedu Katara 12.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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