Susret je na programu u petak od 21 čas.
MUNDIJAL 2026
KLADIONICE SU JASNE: Jedan tim je favorit u meču Amerika - Australija
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Fudbaleri Amerike i Australije, posle startnih pobeda protiv Paragvaja, odnosno Turske, igraju meč drugog kola Mundijala.
SAD - Paragvaj Foto: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia
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Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Amerikancima. Kvota na SAD je 1,65, na nerešen ishod je 3,90, a na pobedu Australije 5,20.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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