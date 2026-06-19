Slušaj vest

Fudbaleri Amerike i Australije, posle startnih pobeda protiv Paragvaja, odnosno Turske, igraju meč drugog kola Mundijala.

SAD - Paragvaj Foto: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Amerikancima. Kvota na SAD je 1,65, na nerešen ishod je 3,90, a na pobedu Australije 5,20.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteFIFA WC 2026"CRNA OVCA" MUNDIJALA: Evo zašto čelnici FIFA nikako ne vole selektora Urugvaja! O njegovom poziranju bruji planeta
Mundijal 2026, Marselo Bijelsa
KvotaDOMAĆIN JE APSOLUTNI FAVORIT! Isplivale kvote za meč Kanada - Katar: Kladionice su jasne - Kanađani su blizu pobede!
profimedia-1109740510.jpg
FIFA WC 2026"TO NAS JE UBILO" Modrić progovorio posle ŠAMARA od Engleske: Kapiten Hrvatske priznao grešku, pa otvorio dušu!
Luka Modrić
FIFA WC 2026"LJUDI, OVO MORA STATI - POSTALO JE TRAUMATIČNO" Hrvati u panici posle šamara na startu Mundijala, strahuju od KATASTROFE!
Luka Modrić

 BONUS VIDEO:

01:23
Veljko Paunović pročitao novinarima poruku od Andreja Ilića Izvor: FSS