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Fudbaleri Škotske i Maroka u noći između petka i subote (00.00) igraju meč druge runde Svetskog prvenstva.

Škoti su na startu slavili protiv Haitija, dok je Maroko igrao nerešeno sa Brazilom.

Brazil - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Printscreen/Youtube/TV Arena sport, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke Marokancima. Kvota na pobedu Maroka iznosi 1,80, na nerešen ishod je 3,60, a na pobedu Škotske 5,10-

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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