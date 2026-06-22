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Fudbaleri Argentine i Austrije u ponedeljak od 19 časova igraju svoj meč na Mundijalu.

Marko Arnautović odmeriće snage protiv Lionela Mesija, a kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu.

1/4 Vidi galeriju Marko Arnautović gol na meču Austrija - Jordan Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia, GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

Apsolutni favorit je Argentina i kvota na Mesija i ekipu je 1,53, na nerešen ishod je 4,20, a na pobedu Austrije 7,50.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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