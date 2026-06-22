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Kvota
MESI PROTIV ARNAUTOVIĆA - KO IMA ULOGU FAVORTA?! Kladionice su jasne: Ovo su kvote za meč Argentina - Austrija
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Marko Arnautović odmeriće snage protiv Lionela Mesija, a kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu.
Marko Arnautović gol na meču Austrija - Jordan Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia, GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia
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Apsolutni favorit je Argentina i kvota na Mesija i ekipu je 1,53, na nerešen ishod je 4,20, a na pobedu Austrije 7,50.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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