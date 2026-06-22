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Fudbaleri Francuske i Iraka u ponedeljak od 23 časa igraju svoj meč na Mundijalu.

Biće ovo sudar mačke i miša u kom Francuska ima ulogu velikog favorita, što potvrđuju i kvote kladionica. Kvota na Francuze iznosi 1,09, na nerešen ishod je 11, a na pobedu Iraka čak 33.

Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Mundijal - navijači Španije Izvor: Društvene mreže