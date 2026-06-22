Susret je na programu u ponedeljak od 23 časa.
Kvota
KLADIONICE SU JASNE: Francuska je apsolutni favorit protiv Iraka
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Biće ovo sudar mačke i miša u kom Francuska ima ulogu velikog favorita, što potvrđuju i kvote kladionica. Kvota na Francuze iznosi 1,09, na nerešen ishod je 11, a na pobedu Iraka čak 33.
Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia
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