Susret je na programu u noći između ponedeljka i utorka (02.00).
Kvota
ČEKA NAS DRAMA! Kladionice objavile kvote za meč Norveška - Senegal: Evo ko je favorit!
Slušaj vest
Fudbaleri Norveške i Senegala u noći između ponedeljka i utorka (02.00) igraju svoj meč na Mundijalu.
Erling Haland protiv Iraka Foto: JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Buda Mendes / Getty images / Profimedia, VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia
Vidi galeriju
Kada pogledamo kvote kladionica za ovaj meč - jasno je da nas čeka drama. Uloga blagog favorita ide u ruke Norvežanima na koje je kvota 2,30, na nerešen ishod kvota je 3,50, a na pobedu Senegala 3,30.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši