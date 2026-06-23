Fudbaleri Norveške i Senegala u noći između ponedeljka i utorka (02.00) igraju svoj meč na Mundijalu .

Kada pogledamo kvote kladionica za ovaj meč - jasno je da nas čeka drama. Uloga blagog favorita ide u ruke Norvežanima na koje je kvota 2,30, na nerešen ishod kvota je 3,50, a na pobedu Senegala 3,30.