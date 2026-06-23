Susret je na programu u noći između ponedeljka i utorka (05.00).
Kvota
ALŽIR IMA ULOGU FAVORITA PROTIV JORDANA: Pogledajte kvote za ovu utakmicu
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Argentina - Alžir, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i uloga favorita ide u ruke Alžiru. Kvota na Alžir iznosi 1,60, na nerešen ishod kvota je 4,00, a na pobedu Jordana 6,50.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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