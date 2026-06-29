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Završetkom izuzetno uzbudljive grupne faze Mundijala, fudbalska groznica dostiže svoj vrhunac. Dok se preostale reprezentacije pripremaju za eliminacionu fazu u kojoj popravnog ispita nema, vodeće svetske kladionice su ekspresno ažurirale svoje kvote za novog šampiona planete.

Situacija na samom vrhu je prilično jasna, ali pad pojedinih velesila i visoke kvote na timove za koje se nije očekivalo da će tu biti garantuju opasna uzbuđenja u nastavku turnira.

Trikolori i Gaučosi na vrhu, Engleska vreba iz senke

Prema najnovijim procenama bukmejkera, aktuelni vicešampion sveta Francuska slovi za prvog favorita sa kvotom 4.50. Trikolori su prikazali najstabilniju igru i po mišljenju stručnjaka imaju najširi roster za sam finiš turnira.

1/4 Vidi galeriju Norveška - Francuska, Mundijal 2026 Foto: CJ GUNTHER / UPI / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia, VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Odmah iza njih je aktuelni prvak Argentina predvođena iskusnim sastavom, sa kvotom 5.00.

Krug najužih favorita zatvaraju Engleska i Španija, koji dele treću poziciju sa identičnom kvotom od 8.00.

Najveći pad beleži Brazil, koji se sada kotira tek kao šesti favorit sa kvotom 15.00, dok se Portugal nalazi jedno mesto ispred njih (kvota 13.00).

Za regionalne ljubitelje fudbala zanimljivo je da se Hrvatska sada nalazi u donjem delu tabele sa kvotom 81.00, što pokazuje da im svetski bukmejkeri nakon grupne faze ne daju prevelike šanse za ponavljanje prethodnih istorijskih uspeha. Na samom začelju liste nalaze se Kanada (151.00) i Alžir (201.00).

Ko su favoriti za osvajanje Mundijala?

1. Francuska 4.50

2. Argentina 5.00

3. Engleska 8.00

4. Španija 8.00

5. Portugal 13.00

6. Brazil 15.00

7. Holandija 17.00

8. Nemačka 20.00

9. Kolumbija 33.00

10. SAD 33.00

11. Norveška 34.00

12. Belgija 51.00

13. Meksiko 51.00

14. Maroko 51.00

15. Japan 67.00

16. Hrvatska 81.00

17. Švajcarska 81.00

18. Ekvador 126.00

19. Senegal 126.00

20. Kanada 151.00

21. Alžir 201.00

Šta vi mislite, ko podiže zlatni pehar? Da li ćete igrati na proverene sile ili vas privlači visoka kvota na neko od iznenađenja turnira? Pišite nam u komentarima!

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