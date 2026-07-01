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Njih dvojica verovatno će izaći na Centralni teren od 18.30 časova po srednjorveopskom vremenu.

Prema kladionicama, Novak je favorit, te je kvota na pobedu srpskog tenisera 1.20, dok se trijumf Cicipasa plaća koeficijentom 5.30.

Stefanos Cicipas i Novak Đoković Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, Dado Đilas, William WEST / AFP / Profimedia

Novak i Stefanos su se u dosadašnjem delu karijere sastajali 14 puta i srpski predstavnik je uspeo da slavi u čak 12 navrata.

Skoro punih sedam sezona je prošlo otkad je Grk poslednji put slavio u međusobnom duelu, a to se dogodilo na Matersu u Šangaju.

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