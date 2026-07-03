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Najbolji teniser sveta Novak Đoković će u trećem kolu Vimbldona ukrstiti rekete sa Francuzem Arturom Rinderknešom.

Ovaj duel na programu je od 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu, a možete ga gledati na kanalima Arene Sport.

Novak Đoković i Serena Vilijams Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, SMG / Zuma Press / Profimedia

Tekstualni prenos meča možete pratiti uživo na našem sajtu.

Kladionice su ulogu favorita prepustile Novaku, te kvota na pobedu Đokovića 1.15, dok se trijumf Artura plaća koeficijentom 6.70.

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