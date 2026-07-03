Đoković je ubedljiv favorit protiv Rinderkneša na Vimbldonu.
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ĐOKOVIĆ JE UBEDLJIV FAVORIT PROTIV RINDERKNEŠA! Pogledajte kakve su kvote pred Novakov današnji meč na Vimbldonu!
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Najbolji teniser sveta Novak Đoković će u trećem kolu Vimbldona ukrstiti rekete sa Francuzem Arturom Rinderknešom.
Ovaj duel na programu je od 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu, a možete ga gledati na kanalima Arene Sport.
Novak Đoković i Serena Vilijams Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, SMG / Zuma Press / Profimedia
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Tekstualni prenos meča možete pratiti uživo na našem sajtu.
Kladionice su ulogu favorita prepustile Novaku, te kvota na pobedu Đokovića 1.15, dok se trijumf Artura plaća koeficijentom 6.70.
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