Susret je na programu danas od 22 sata.
Kvota
BRAZIL JE FAVORIT, ALI NE UBEDLJIV! MOGU LI NORVEŽANI DA NAPRAVE SENZACIJU NA MUNDIJALU? Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!
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Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među osam najboljih na planeti!
Što se tiče kladionica, kvota na pobedu Brazila je 1.80, dok se trijumf Norveške plaća koeficijentom 4.10.
Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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