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Fudbaleri Brazila i Norveške odmeriće snage u meču osmine finala Svetskog prvenstva.

Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među osam najboljih na planeti!

Što se tiče kladionica, kvota na pobedu Brazila je 1.80, dok se trijumf Norveške plaća koeficijentom 4.10.

Foto galerija iz Hjustona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Mundijal - navijači Brazila Izvor: Kurir