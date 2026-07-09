Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Francuske i Maroka sastaće se večeras od 22 sata u sklopu četvrtfinala Svetskog prvenstva.

Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među četiri najbolje ekipe na planeti!

Kladionice su ulogu favorita prepustile Francuskoj, te je kvota na pobedu Francuske 1.60, dok se trijumf Maroka plaća koeficijentom 6.70.

1/5 Vidi galeriju Francuska Paragvaj Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...