Susret je na programu danas od 22 sata.
Kvota
ŠTA KAŽU KLADIONICE PRED VEČERAŠNJI SPEKTAKL? Francuska jeste favorit protiv Maroka, ali ne ubedljiv!
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Fudbaleri Francuske i Maroka sastaće se večeras od 22 sata u sklopu četvrtfinala Svetskog prvenstva.
Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među četiri najbolje ekipe na planeti!
Kladionice su ulogu favorita prepustile Francuskoj, te je kvota na pobedu Francuske 1.60, dok se trijumf Maroka plaća koeficijentom 6.70.
Francuska Paragvaj Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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