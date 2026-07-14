Fudbaleri Francuske i Španije sastaće se večeras od 21 sat u polufinalu Mundijala.
Kvota
SA JEDNE STRANE JAMAL, A SA DRUGE MBAPE! Ko će se plasirati u finale Mundijala? Španija ili Francuska! Evo ko je FAVORIT na večerašnjoj utakmici!
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Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalima "RTS 1" i "Arena sport Premium 1".
Kladionice su ulogu blagog favorita prepustile Francuskoj, te je kvota na Mbapea i družinu 2.30, dok se trijumf Španije plaća koeficijentom 3.30.
Francuska - Maroko, četvrtfinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia
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