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Kladionice su ulogu blagog favorita prepustile Francuskoj, te je kvota na Mbapea i družinu 2.30, dok se trijumf Španije plaća koeficijentom 3.30.

Francuska - Maroko, četvrtfinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

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Kilijan Mbape poruka na srpskom Izvor: Instagram/Real Madrid