Večeras od 21 sat, Engleska i Argentina se sastaju u polufinalu Mundijala.
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ISPLIVAO ŠOK PODATAK UOČI VEČERAŠNJEG SPEKTAKLA! Mesija će ovo dodatno motivisati pred meč sa Engleskom!
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Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalima "RTS 1" i "Arena sport Premium 1".
Argentina - Engleska, više od igre Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia
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Kladionice su ulogu favorita prepustile Engleskoj, te je kvota na pobedu Engleske 2,70, dok se trijumf Argentine plaća koeficijentom 3.15.
Šta vi mislite, ko će pobediti večeras? Pišite nam u komentarima...
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