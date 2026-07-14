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Mundijal 2026. godine ušao je u samu završnicu i u polufinalnim mečevima gledaćemo okršaje Francuske i Španije (utorak, 21.00), odnosno Argentine i Engleske (sreda, 21.00).

Ko je najveći favorit za osvajanje trofeja? Po mišljenju kladionica - Francuska!

Kilijan Mbape na Mundijalu 2026. Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, CJ GUNTHER / UPI / Profimedia

Kvota na Francuze trenutno je 2,50, a prate ih Španci (4,30), Englzi (4,50) i Argentinci (4,75).

Čeka nas velika borba i puno uzbuđenja, a šta vi mislite, ko će osvojiti Svetsko prvenstvo? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Mundijal - navijači Brazila Izvor: Kurir sport