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Fudbaleri Španije i Argentine odmeriće snage u finalu Mundijala 2026. godine.

Španci su savladali Francusku sa 2:0 u polufinalu, dok su Argentinci posle nestvarnog preokreta srušili Engleze sa 2:1. Da li Lionel Mesi može da osvoji još jedno Svetsko prvenstvo? Evo šta kažu kladionice...

Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Favoriti pred finalni meč su Španci i kvota na pobedu "crvene furije" u regularnih 90 minuta iznosi 2,35. Kvota na trijumf Argentine u 90 minuta je 3,60, a na nerešen ishod za to vreme je tačno tri.

Kvota da će Španci osvojti Mundijal iznosi 1,65, dok je na Argentinu 2,35.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču koji je na programu u nedelju od 21 čas? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Engleska - Argentina

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Haos posle meča Argentine i Engleske  Izvor: Arena 1 Premium