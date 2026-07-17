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Fudbaleri Crvene zvezde u petak od 20 časova dočekuju Mačvu na startu nove sezone u Super ligi Srbije.

Četa Dejana Stankovića važi za apsolutnog favorita na ovom meču što dokazuju i kvote na kladionicama...

Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Starsport, Kurir Sport

Kvota na pobedu Zvezde iznosi 1,05, na nerešen ishod je 11, a na trijumf Mačve čak 33!

Šta vi mislite, da li će Zvezda opravdati ulogu apsolutnog favorita ili će Mačva stići do senzacije? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Zenit - Crvena zvezda Izvor: Kurir