Pogledajte kvote za meč Crvene zvezde i Mačve...
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KLADIONICE NEMAJU DILEMU: Mačva skoro bez ikakvih šansi na Marakani - Zvezda je apsolutni favorit!
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Fudbaleri Crvene zvezde u petak od 20 časova dočekuju Mačvu na startu nove sezone u Super ligi Srbije.
Četa Dejana Stankovića važi za apsolutnog favorita na ovom meču što dokazuju i kvote na kladionicama...
Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Starsport, Kurir Sport
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Kvota na pobedu Zvezde iznosi 1,05, na nerešen ishod je 11, a na trijumf Mačve čak 33!
Šta vi mislite, da li će Zvezda opravdati ulogu apsolutnog favorita ili će Mačva stići do senzacije? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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