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Fudbaleri Partizana gostuju večeras od 20 sati Zemunu u utakmici 1. kola nove sezone Superlige Srbije.

Crno-beli sa novim trenerom Sašom Ilićem imaju velike ambicije u novoj sezoni, kako na domaćoj tako i na evropskoj sceni.

FK Partizan pripreme 2026. Foto: Www.partizan.rs

Partizan je apsolutni favorit na ovom meču, te je kvota na pobedu crno-belih 1.40, dok se trijumf Zemuna plaća koeficijentom 8.00.

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Oproštaj Bibrasa Natha od Partizana Izvor: TV Arena sport