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Sve je spremno za veliko finale Svetskog prvenstva 2026, u kojem će se u nedelju na stadionu MetLajf u Nju Džerziju sastati Španija i Argentina.

Mundijal 2026
Foto: Kotesh/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema prvim kvotama vodećih svetskih kladionica, Španija ulazi u meč kao blagi favorit za osvajanje titule. Kvota na to da će "crvena furija" podići pehar, računajući eventualne produžetke i penale, kreće se oko 1,60, dok je na trijumf Argentine između 2,25 i 2,35.

Kada je reč o ishodu u regularnih 90 minuta, kvote su znatno izjednačenije. Pobeda Španije plaća se oko 2,30, remi je oko 3,00, dok je kvota na pobedu Argentine između 3,50 i 3,70.

Kladionice očekuju tvrdu i neizvesnu utakmicu sa malim brojem golova. Kvota na manje od 2,5 gola iznosi oko 1,60, dok je opcija da će oba tima postići pogodak nešto manje verovatna prema procenama bukmejkera.

Španija je do finala stigla impresivnim partijama i bez poraza, zbog čega joj kladionice daju blagu prednost. S druge strane, Argentina predvođena Lionelom Mesijem pokušaće da odbrani svetsku titulu i još jednom pokaže da je najopasnija kada se igraju nokaut utakmice.

Mundijal 2026 Foto: Herrmann Agenturfotografie / Alamy / Profimedia

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