Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21.00 u Severnoj Irskoj igraju prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, protiv tamošnjeg prvaka Larna.
Kvota
ŠTA KAŽU KLADIONICE PRED PRVI MEČ CRVENE ZVEZDE U KVALIFIKACIJAMA ZA LIGU ŠAMPIONA? Crveno-beli su ubedljivi favoriti, evo kakve su kvote!
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Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalu Arena sport Premium 1.
Zvezda je favorit na ovom meču, te je kvota na pobedu srpskog šampiona 1.15, dok se trijumf domaće ekipe plaća koeficijentom 20.00.
Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Bez Krunića
Trener Dejan Stanković posle utakmice sa Mačvom bio je zabrinut kada je Rade Krunić u pitanju, a dan nakon utakmice Kurir je dobio informaciju iz Crvene zvezde, vezano za zdravstveno stanje Radeta Krunića.
- Dobio je Krunić jak udarac i trener Stanković neće rizikovati sa njegovim igranjem u Severnoj Irskoj. Predstoji mu sedam do deset dana pauze, kako bi bio spreman za naredne utakmice u Superligi i kvalifikacijama za Ligu šampiona.
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