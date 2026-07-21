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Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalu Arena sport Premium 1.

Zvezda je favorit na ovom meču, te je kvota na pobedu srpskog šampiona 1.15, dok se trijumf domaće ekipe plaća koeficijentom 20.00.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Bez Krunića

Trener Dejan Stanković posle utakmice sa Mačvom bio je zabrinut kada je Rade Krunić u pitanju, a dan nakon utakmice Kurir je dobio informaciju iz Crvene zvezde, vezano za zdravstveno stanje Radeta Krunića.

- Dobio je Krunić jak udarac i trener Stanković neće rizikovati sa njegovim igranjem u Severnoj Irskoj. Predstoji mu sedam do deset dana pauze, kako bi bio spreman za naredne utakmice u Superligi i kvalifikacijama za Ligu šampiona.