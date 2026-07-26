Kladionice su objavile kvote za susret koji se igra u nedelju od 19 časova na Marakani...
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DERBI ILI IGRA MAČKE I MIŠA?! Crvena zvezda je apsolutni favorit na meču protiv Vojvodine
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Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine u nedelju od 19 časova igraju meč drugog kola Super lige Srbije.
Detalji iz penal serije na utakmici Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Nemanja Nikolić
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Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i na papiru deluje da od derbija neće biti ništa - Crvena zvezda ima ulogu apsolutnog favorita na Marakani i kvota na pobedu domaćina je tek 1,25. Kvota na Vojvodinu je deset, a na nerešen ishod 6,50.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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