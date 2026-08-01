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Crvena zvezda važi za izrazitog favorita u dvomeču protiv Hapoel Ber Ševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a to potvrđuju i kvote svetskih kladionica.

Prema procenama bukmejkera za prvi meč, trijumf izraelskog predstavnika plaća se čak 4,30, remi je 3,60, dok je pobeda crveno-belih procenjena kvotom 1,85.

Takav odnos jasno pokazuje da kladionice veruju da tim Dejana Stankovića ima kvalitet da već na prvom gostovanju napravi veliki korak ka plasmanu u plej-of elitnog evropskog takmičenja.

Podsetimo, Hapoel će zbog bezbednosne situacije biti domaćin na neutralnom terenu, u mađarskom Haladaš Sportkompleksumu, što bi moglo dodatno da ide na ruku šampionu Srbije.

Prvi duel igra se 4. avgusta od 19.30 časova, dok je revanš sedam dana kasnije u Beogradu.

1/20 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić