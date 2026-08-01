Slušaj vest

Crvena zvezda važi za izrazitog favorita u dvomeču protiv Hapoel Ber Ševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a to potvrđuju i kvote svetskih kladionica.

Prema procenama bukmejkera za prvi meč, trijumf izraelskog predstavnika plaća se čak 4,30, remi je 3,60, dok je pobeda crveno-belih procenjena kvotom 1,85.

Takav odnos jasno pokazuje da kladionice veruju da tim Dejana Stankovića ima kvalitet da već na prvom gostovanju napravi veliki korak ka plasmanu u plej-of elitnog evropskog takmičenja.

Podsetimo, Hapoel će zbog bezbednosne situacije biti domaćin na neutralnom terenu, u mađarskom Haladaš Sportkompleksumu, što bi moglo dodatno da ide na ruku šampionu Srbije.

Prvi duel igra se 4. avgusta od 19.30 časova, dok je revanš sedam dana kasnije u Beogradu.

FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Ne propustiteFudbal"ZARAĐIVAO SAM U ZVEZDI 5.000 EVRA MESEČNO" Čuveni trener otkrio i plate igrača: Oni su imali...
Nenad Lalatović
FudbalNA MARAKANI PRESEKLI! Poznata sudbina Mateja Strike u Crvenoj zvezdi!
cz_vs_larne_29072026_0100.JPG
FudbalDEKI MOŽE DA NAKRIVI KAPU! Stanković dočekao veliko pojačanje Crvene zvezde!
Dejan Stanković na Marakani
FudbalKO JE ZORAN NJEGUŠ? Reprezentativac, igrao za Zvezdu i Atletiko - osuđen na 2 godine zatvora zbog pranja novca
njegus.jpg
FudbalPAO POTPIS PRED OKRŠAJ CRVENE ZVEZDE I HAPOELA U BORBI ZA LIGU ŠAMPIONA! Portugalac je novo pojačanje!
profimedia-1031195908.jpg

00:45
Navijači Crvene zvezde protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampione Izvor: MONDO/Dušan Ninković