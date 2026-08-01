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Jedna od najzanimljivijih borbi na UFC priredbi u Beogradskoj areni biće okršaj Miloša Janičića i Francuza Gunjona, a ako je suditi po kvotama kladionica – očekuje nas pravi rat u oktagonu.

Naime, kladionice nisu uspele da izdvoje favorita, pa su kvote potpuno izjednačene – 1,90 na pobedu Janičića i 1,90 na trijumf Gunjona. Takav odnos kvota jasno pokazuje koliko se očekuje neizvestan duel i koliko su šanse dvojice boraca procenjene kao gotovo identične.

Miloš Janičić Foto: Printskrin/Instagram

Janičić će pred domaćom publikom pokušati da dođe do velike pobede i na najbolji način iskoristi podršku navijača u prepunoj Beogradskoj areni, dok će Gunjon želeti da pokvari slavlje i pokaže da s razlogom važi za izuzetno opasnog protivnika.

Kada su kvote ovako izjednačene, svaki detalj može da odluči pobednika – jedna greška, jedan dobar udarac ili uspešno završavanje borbe. Zbog toga mnogi ovaj meč već sada svrstavaju među najinteresantnije na čitavoj UFC priredbi u Beogradu.

Sve ukazuje na to da publiku očekuje vrhunski spektakl i duel u kojem će nijanse odlučivati pobednika. Duel počinje u 19 časova. Naravno, uživo pratite sva dešavanja iz Arena na portalu Kurira.

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"Uspavaću ga u prvoj rundi": Uroš Medić najavio spektakl na UFC Beograd Izvor: MONDO/Dušan Ninković