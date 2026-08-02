Susret je na programu u nedelju od 20 časova...
Kvota
ČEKA NAS DRAMA U HUMSKOJ! Kladionice objavile kvote za meč Partizan - IMT: Da li crno-beli mogu do pobede?!
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana u nedelju od 20 časova u Humskoj dočekuju najprijatnije iznenađenje uvodna dva kola Super lige Srbije - IMT.
IMT - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i jasno je da nas čeka drama u Humskoj. Partizan jeste favorit i kvota na crno-bele iznosi 1,65, ali ni IMT nije bez šansi. Kvota na trijumf gostiju je 5,50, a na nerešen ishod 3,70.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši