Crvena zvezda favorit je u Mađarskoj, a poslednji presek kvota govori da šanse za trijumf čete Dejana Stankovića rastu.
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ŠOK PROMENA PRED MEČ HAPOELA I ZVEZDE! Crveno-beli ovo nikako nisu mogli da očekuju!
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Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 19.30 u Mađarskoj igraju prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe.
Pred ovaj susret mogli smo da vidimo šokantnu promenu kvota - Crvena zvezda je od umerenog, izrasla u velikog favorita za pobedu!
FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić
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Pre par dana, kada su kvote prvi put objavljene, kvota na trijumf Zvezde bila je između 2,30 i 2,40. Sada, na dan utakmice, kvota je pala na 1,65 u pojedinim kladionicama, a najveća koja može da se nađe je 1,75.
Sa druge strane, pobeda Hapoela trenutno plaća kvotom od 4,80 do 5,20, a na nerešen ishod kvota je između 3,60 i 4,00.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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