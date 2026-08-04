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Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 19.30 u Mađarskoj igraju prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe.

Pred ovaj susret mogli smo da vidimo šokantnu promenu kvota - Crvena zvezda je od umerenog, izrasla u velikog favorita za pobedu! 

FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Pre par dana, kada su kvote prvi put objavljene, kvota na trijumf Zvezde bila je između 2,30 i 2,40. Sada, na dan utakmice, kvota je pala na 1,65 u pojedinim kladionicama, a najveća koja može da se nađe je 1,75.

Sa druge strane, pobeda Hapoela trenutno plaća kvotom od 4,80 do 5,20, a na nerešen ishod kvota je između 3,60 i 4,00.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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