Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoel Ber Ševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona rezultatom 1:0 i to na neutralnom terenu u Mađarskoj.

Ipak, i pored blede igre i neuspeha, isplivao je jedan podatak koji je malo ko očekivao pred revanš na Marakani koji se igra u utorak, 11. avgusta od 20 časova.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Naime, kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga apsolutnog favorita ide u ruke Zvezdi. Kvota na Zvezdu je tek 1,30, dok je na Hapoel 8,40, a na nerešen ishod 5,10.

Dakle, bukmejkeri su sigurni da će Zvezda slaviti u regularnih 90 minuta... Da li će biti tako i da li će to biti dovoljno za plasman u plej-of, ostaje da se vidi...

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO: